На КАД красный хэтчбек «встретился» с внедорожником

На КАД красный хэтчбек «встретился» с внедорожником
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 4 июля, на 12-м километре КАД произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, красная иномарка столкнулась с внедорожником.

«На 12-м километре КАД красный хетчбэк столкнулся с внедорожником. Движению особо не мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, автомобили не получили сильных повреждений. Однако красный хэтчбек после ДТП улетел в ограждение. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.

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