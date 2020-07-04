Jaguar и Suzuki не смогли разъехаться на 8-9 линии Васильевского острова

Вечером 4 июля на перекрестке после моста через реку Смоленку и 8-9-й линии Васильевского острова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Jaguar и Suzuki. Инцидент не мешает дорожного движению.

«Ягуар и Сузуки испортили себе вечер субботы на перекрестке после моста через р. Смоленку и 8/9 линии ВО. Сильно не мешают, трафик не большой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.