На ЗДС перевернулась фура: водитель заснул

На ЗДС перевернулась фура: водитель заснул
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 5 июля, на магистрали ЗДС произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, водитель фуры потерял бдительность и заснул. В итоге большегруз перевернулся, а водитель получил перелом руки.

«Водитель грузовика на ЗСД заснул за рулём. Спасибо добрым людям за оперативную работу, водителя вытащили с перелом руки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится «задолго до конца ...
При пожаре на фабрике по производству красок в Баку пострадали шесть человек
«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня
Голый испанский политик прогулялся перед камерой во время совещания
На ЗДС перевернулась фура: водитель заснул
Эксперты назвали самые популярные фильмы 1990-х годов
На улице Орджоникидзе иномарка пробила ограждение и вылетела на «встречку»
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19