На ЗДС перевернулась фура: водитель заснул

В воскресенье, 5 июля, на магистрали ЗДС произошло ДТП с участием фуры.

По словам очевидцев, водитель фуры потерял бдительность и заснул. В итоге большегруз перевернулся, а водитель получил перелом руки.

«Водитель грузовика на ЗСД заснул за рулём. Спасибо добрым людям за оперативную работу, водителя вытащили с перелом руки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской в ДТП попали самосвал, иномарка и каршеринг. На месте аварии была замечена реанимация. Информации о пострадавших на момент публикации не было.