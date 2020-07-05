В аэропорту «Пулково» отменили 18 рейсов

В Петербургском аэропорту вновь отменяют рейсы на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.

Сегодня, 5 июля, вылететь своим маршрутом не смогут 18 самолетов. Еще один рейс был задержан. Данная информация появилась на онлайн-табло аэропорта Северной столицы.

Туристы не смогут отправиться в Анталью, Минск, Москву, Алматы, Хельсинки, Ижевск, Пекин, Якутск, Тюмень и Шанхай. Задержан же будет рейс авиакомпании «Руслайн», который запланировал сегодня доставить своих пассажиров в Воронеж.

В общей сложности, сегодня отменены рейсы 13 авиакомпаний. Среди них: «Уральские авиалинии», «Белавиа», «Аэрофлот», «Северный ветер», Air Astana, «Россия», Finnair, «Ижавиа», Pegas fly, «Якутия», «Ямал», Hainan Airlines и «Чайна Истерн Эйрлайнз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково можно вновь воспользоваться услугами каршеринга.