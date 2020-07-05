На КАД автомобиль влетел в ремонтные ограждения

Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии пока нет.

Авария произошла сегодня утром, 5 июля, на участке кольцевой автодороги под ЗСД. Видео с разбитым автомобилем опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что данном фрагменте дороги проводились ремонтные работы. По всей видимости, водитель автомобиля не увидел предупреждающие дорожные знаки и не снизил скорость движения, из-за чего врезался в ограждение. На видео заметно, что передняя часть машины серьезно пострадала. Также, видно и то, что на место случившегося уже прибыли спецслужбы.

Пока что, точные обстоятельства случившегося неизвестны. О состоянии водителя также сообщено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Коллонтай и Товарищеского мотоциклиста увезли на скорой после ДТП.