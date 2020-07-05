Ветер в Красноярском крае повалил деревья на палаточный лагерь

Трагедия произошла в Дзержинском районе у озера Маслеево, куда граждане часто приезжают на отдых с палатками. Во время грозы начал дуть сильный ветер, который повалил порядка десяти деревьев из находящего рядом с озером соснового бора. Все они упали на палатки, в которых спали отдыхающие, и на автомобили.

В общей сложности пострадало 5 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, а еще двоим удалось отделаться легкими травмами. Все жертвы стихии были отправлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на минздрав Красноярского края.

На месте случившего работают сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели разобрали завалы и распилили упавшие деревья. Из-за последствий непогоды пострадало 20 автомобилей. Под завалами оказались 10 палаток.

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