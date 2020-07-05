Врач рассказал, когда коронавирус станет менее агрессивным

С привычным его воздействием на организм придется мириться еще, как минимум, год.

О том, может ли измениться коронавирусная инфекция рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Его слова приводит kp.ru.

Коронавирус может начать переноситься легче из-за того, что смерть носителя не представляет для него интереса. Ведь в случае летального исхода, инфекция не сможет передаваться дальше.

В связи с этим, возможно, что COVID-19 станет менее агрессивным по прошествии определенного периода времени — от года до трех лет. Альтштейн в своей речи сослался на ранее проводимые (в 1930-1940 годах) вирусологами исследования. Из них был сделан вывод, что инфекция тяжело протекает только вначале. Через какое-то время заболевшие могут переносить ее уже в более легкой форме.

Вирусолог отметил, что коронавирусы могут не сильно воздействовать на организм больного, и при этом максимально комфортно себя ощущать, активно распространяясь.

Так что, можно надеяться, что и случай с новым видом коронавирусной инфекции не станет неприятным исключением. Но, стоит отметить, что новая форма весьма заразна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ заявила о новом пике первой волны пандемии коронавируса.