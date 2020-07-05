Россия проводит испытания электромагнитных пушек с пятикратно увеличенной дальностью поражения

Россия проводит испытания электромагнитных пушек с пятикратно увеличенной дальностью поражения
Российские специалисты начали работу над электромагнитными пушками еще в 2015 году. Фото: pixabay.com

Опытные образцы российских электромагнитных (ЭМИ) пушек получили впятеро увеличенную дальность гарантированного уничтожения. Теперь она равна 10 километрам.

Такие показатели были достигнуты по итогам полигонных испытаний ЭМИ-пушек, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе. Отметим, что 10 км — это максимальная дальность, среднее расстояние гарантированного поражения составляет 7-8 км. При этом в начале разработки оружия, по словам источника, дальность была лишь «пару километров».

Электромагнитное излучение распространяется со скоростью света, поэтому поражение таким оружием цели занимает секунды. Испытания ЭМИ-пушек начались еще в 2015 году. Сейчас они могут уничтожать летательные аппараты, сжигая электронику бортовой аппаратуры. Однако электромагнитный комплекс требует огромных объемов электроэнергии, поэтому его создание отложено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 июня Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов.

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