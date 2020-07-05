Россия проводит испытания электромагнитных пушек с пятикратно увеличенной дальностью поражения

Российские специалисты начали работу над электромагнитными пушками еще в 2015 году. Фото: pixabay.com

Российские специалисты начали работу над электромагнитными пушками еще в 2015 году. Фото: pixabay.com

Опытные образцы российских электромагнитных (ЭМИ) пушек получили впятеро увеличенную дальность гарантированного уничтожения. Теперь она равна 10 километрам.

Такие показатели были достигнуты по итогам полигонных испытаний ЭМИ-пушек, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе. Отметим, что 10 км — это максимальная дальность, среднее расстояние гарантированного поражения составляет 7-8 км. При этом в начале разработки оружия, по словам источника, дальность была лишь «пару километров».

Электромагнитное излучение распространяется со скоростью света, поэтому поражение таким оружием цели занимает секунды. Испытания ЭМИ-пушек начались еще в 2015 году. Сейчас они могут уничтожать летательные аппараты, сжигая электронику бортовой аппаратуры. Однако электромагнитный комплекс требует огромных объемов электроэнергии, поэтому его создание отложено.

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