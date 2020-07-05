Юный воришка украл технику у жителя Кингисеппа, пока его не было дома

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства кражи, произошедшей в Ленинградской области.
О пропаже техники сообщил житель Кингисеппа. У себя дома он не обнаружил мобильный телефон и ноутбук. Известно и то, что ценные вещи могли пропасть в определенный период времени — с 21 июня по 4 июля. По всей видимости, гражданин, решивший позариться на чужое, умело вскрыл входной замок и забрал технику, пока квартира пустовала. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В настоящий момент по подозрению в совершении преступления полицейским удалось задержать 21-летнего подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два петербуржца попались на кражах в магазинах за один вечер. В общей сложности, злоумышленники попытались пронести мимо касс продукцию стоимостью в 14 тысяч рублей.