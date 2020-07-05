Две женщины с коронавирусом родили детей в Сосновом Бору

Новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.

Появление на свет детей от рожениц с диагностированной коронавирусной инфекцией произошло в ночь со 2 на 3 июля, в Центральной Медико-Санитарной Части №38, в отделении для больных COVID-19.

Акушеры, готовившиеся принять роды, рассматривали различные развития событий. На всякий случай была подготовлена хирургическая операционная. К счастью, все прошло благополучно благодаря профессионализму медицинских работников учреждения Соснового Бора. Об этом сообщает online47.

За состоянием мам и их детей постоянно следят. Но пока причин для беспокойства нет — их самочувствие отличное.

Пока точно неизвестно, может ли передаваться коронавирус плоду во время беременности, а также во время родов. Ранее Минздрав сообщал, что подобная передача вируса маловероятна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о важности вакцинаций перед беременностью.