В российского футболиста на тренировке ударила молния

Спортсмен в данный момент находится в реанимации. Медики борются за его жизнь.

Пострадал в результате несчастного случая голкипер футбольного клуба «Знамя труда» Иван Заборовский. Информация о трагедии появилась сегодня, 5 июля, в официальной группе команды в социальной сети «Вконтакте». Представили клуба выразили надежду, что молодой человек успешно оправится после удара молнии и выздоровеет. Известно, что Заборовский находился на тренировке в момент, когда его задела стихия.

«Знамя труда» — подмосковный клуб, который играет в западной зоне Профессиональной футбольной лиги. Нынешний сезон был доиграл досрочно в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его итогам, команда оказалась на 11 строчке турнирной таблицы. Пострадавший 16-летний футболист является вратарем команды.

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