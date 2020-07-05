Замминистра финансов РФ подсчитал потери бюджета из-за коронавируса

Замминистра финансов РФ подсчитал потери бюджета из-за коронавируса
Покрывать дефицит планируется за счет выпуска госдолга в следующем году. Объем новых заимствований может составить пять процентов ВВП. Фото: pixabay.com

Из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, дефицит российского бюджета по итогам текущего года составит более пяти триллионов рублей.

Большую часть дефицита бюджета составляет значительное снижение нефтегазовых доходов, объяснил заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Главной причиной масштабного дефицита замглавы ведомства считает резкое падение экономической активности. Кроме того, пакет антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса обошелся в 4 трлн рублей.

При этом доходы государства, однако, показывают положительную динамику и увеличиваются даже лучше предполагаемого. В частности, этому способствует покупка контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Теперь 75% прибыли переходит в федеральный бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс доллара и евро показывает рекордный за последние полтора месяца рост.

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