Курс рубля достиг минимальных значений с конца мая

Курс рубля достиг минимальных значений с конца мая
Рубль сдал укрепленные позиции. Фото: Baltphoto

Российская валюта слабеет на фоне снижающихся цен на нефть. Последние, в свою очередь, зависят от растущего количества числа зараженных COVID-19 и угрозы со стороны Саудовской Аравии продолжить ценовую войну на рынке топлива.

По данным Московской биржи на 23:07 мск 3 июля, доллар подорожал на 84 копейки, до 71,39 рублей, а курс евро вырос на 94 копейки, до 80,2675 рублей. В течение сессии максимальным значением американской валюты было 71,6675 рублей — последний раз рубль падал так существенно 25 мая. Евро же на торгах поднялся до 80,5775 рублей — максимального показателя с 6 мая.

Нефть Brent с продажей в сентябре опустилась в цене на 0,86%, до $42,77 за баррель, а фьючерсы WTI стали ниже на 0,37% до $40,28 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30 июня курс евро впервые с мая превысил 80 рублей.

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