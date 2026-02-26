Колесов сообщил о приходе оттепели в Петербург после морозной ночи

После морозной ночи с температурой до -12 градусов в Санкт-Петербург приходит оттепель. Днем 26 февраля столбики термометров поднимутся до -1 градуса

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил об изменении погодных условий в регионе. После морозной ночи с температурой -10…-12 градусов в городе и до -20 градусов на востоке Ленобласти, днем начнется потепление. К вечеру столбики термометров поднимутся до -1…-3 градусов.

Атмосферное давление падает, к региону приближается циклон с Атлантики. Во второй половине дня ожидается усиление южного ветра до 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. На дорогах и тротуарах ожидается сложная обстановка, предупредил синоптик в своем Telegram-канале.

Колесов отметил, что переход температуры через ноль в сторону положительных значений произойдет утром 27 февраля. Затем начнется дождь, в переходный период возможен гололед.