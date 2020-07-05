В Австрии застрелили россиянина, просившего там политического убежища

Подозреваемый был задержан австрийскими спецназовцами в Линце, примерно в 200 км от Вены. Как сообщают СМИ, при задержании он не оказывал сопротивления. Он, как жертва, является гражданином России. По утверждениям Kronen Zeiting, ему 47 лет, и якобы он был полицейским из Чечни. Фото: pixabay.com

Подозреваемый был задержан австрийскими спецназовцами в Линце, примерно в 200 км от Вены. Как сообщают СМИ, при задержании он не оказывал сопротивления. Он, как жертва, является гражданином России. По утверждениям Kronen Zeiting, ему 47 лет, и якобы он был полицейским из Чечни. Фото: pixabay.com

Неподалеку от столицы Австрии, Вены, был убит выходец из Чечни, обратившийся к австрийским властям с просьбой о политическом убежище.

В совершении преступления местные правоохранительные органы подозревают земляка погибшего, его уже задержали. Мужчину убили в субботу, 4 июля. По предварительным данным, возле одного из торговых центров города Герасдорф ему в голову был произведен выстрел. Умершему было 43 года.

Оказалось, что погибший являлся жителем Чечни Мамиханом Умаровым, который известен своей критикой власти в республике. Он вел YouTube-канал, где рассказывал, в том числе, о переезде в Вену. Его предполагаемый убийства пытался скрыться на автомобиле, однако полиция Австрии с помощью спецтехники смогла поймать его.

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