Ученые подтвердили способность животных предсказывать землетрясения

Как уточняют сами ученые, для оценки данных была применена эконометрическая методика, используемая для анализа поведения инвесторов на рынке. Фото: pixabay.com

Как уточняют сами ученые, для оценки данных была применена эконометрическая методика, используемая для анализа поведения инвесторов на рынке. Фото: pixabay.com

Специалисты Института изучения поведения животных Общества Макса Планка устроили эксперимент, который помог подтвердить давнюю догадку о том, что звери способны чуять землетрясения.

В рамках эксперимента ученые разместили шесть коров, пять овец и двух собак на небольшой ферме в сейсмически активной зоне Италии. В течение нескольких месяцев исследователи наблюдали за подопечными, которые, между тем, пережили около 18 тысяч землетрясений разной магнитуды. Ученые выбрали те из них, которые животные могли ощущать в виде толчков.

Оказалось, что примерно за двадцать часов до начала землетрясения поведение животных менялось. Похоже, что предчувствие овладевало каждым из подопытных, независимо от вида, и чем ближе становилось землетрясение, тем ярче проявлялось необычное поведение. Теперь предстоит выясниться, благодаря каким механизмам животные способны определять приближение подземных толчков.

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