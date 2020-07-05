В Выборге жена полицейского пять раз ударила супруга ножом

В Выборге жена полицейского пять раз ударила супруга ножом
Какими мотивами руководствовалась женщина, нападая на супруга, неизвестно. Фото: pixabay.com

В субботу, 4 июля, в больницу города Выборг в Ленинградской области поступил 31-летний сотрудник правоохранительных органов с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что пострадавший — сотрудник УМВД Выборгского района Ленинградской области, старший лейтенант. По словам медиков, ножевые ранения мужчина получил от собственной жены. Полицейский рассказал, что они с супругой прогуливались и та подвернула ногу. Тогда пострадавший решил взять её на руки, но тут злоумышленница выхватила нож и нанесла ему несколько ударов в грудь и спину.

На данный момент, пишет издание 47news.ru, правоохранитель все еще находится в реанимационном отделении. Его коллеги устанавливают обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга, в ходе алкогольного конфликта, мужчина всадил нож в спину своему брату.

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