Ссора двух братьев в Петербурге закончилась ножевых ранением

Один из участников конфликта отправился в больницу с холодным оружием в спине

Происшествие произошло ночью, 4 июля, в Кировском районе. В правоохранительные органы была передана информация о ножевом ранении местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Позднее выяснилось, что два брата вместе находились в квартире на Ленинском проспекте, где распивали алкогольные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В ходе словесной перепалки один из братьев взял нож и ранил им пострадавшего в спину. После случившегося, нападавший сразу же вызвал скорую помощь.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью инициировано возбуждение уголовного дела. Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение.