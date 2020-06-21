Заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство. Жертвой по этому делу проходит житель Москвы, который хотел заступиться за девушку.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, все произошло в воскресенье, 21 июня, около магазина на улице Чертановской. Там подрались мужчины, среди которых был и пострадавший. Последний вышел из драки с ножевым ранением.

По словам очевидцев произошедшего, перед тем, как ввязаться в драку, потерпевший пытался вступиться за девушку, которая ранее не была ему знакома.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас стражи порядка разыскивают остальных участников потасовки для последующего задержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.