На Васильевском острове ОМОН оцепил остановку с подозрительным предметом

Возле остановки общественного транспорта на проспекте КИМа, 4 в Василеостровском районе Северной столицы произошло чрезвычайное происшествие: обнаружен подозрительный предмет.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля. О случившемся рассказали очевидцы, которые опубликовали видеозапись с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». На кадрах видео заметно, что правоохранительные службы, включая сотрудников ОМОН, уже оцепили остановку, возле которой лежит бесхозная коробка подозрительного вида.

Участники группы предполагают, что предмет все же не представляет опасности и, скорее всего, является чьей-то забытой посылкой. Комментаторы также считают, что потерянная коробка может обернуться для кого-то штрафом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на воскресенье ОМОН провел профилактические рейды на Думской и Рубинштейна.