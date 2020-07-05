В Петербурге растет количество зараженных коронавирусом

За сутки инфекцию выявили у 275 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщает портал «Стопкоронавирус». В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки инфекцию выявили у 275 человек – это значит, что количество зараженных растет. При этом 248 граждан покинули больницу, так как вылечились, а 43 человека скончались из-за осложнений. Эксперты не видят в происходящем что-либо странное, так как были введены послабления – петербуржцы перестали соблюдать режим самоизоляции и начали больше общаться между собой. Отмечается, что рост наблюдается уже неделю.

Напоминаем, что в России за сутки зарегистрировано более 6,7 тысяч случаев коронавируса, летальных исходов – 134.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство России выделило 7,5 млрд рублей для выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом.