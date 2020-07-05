Правительство России выделило 7,5 млрд рублей для выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом

Правительство России выделило 7,5 млрд рублей для выплат медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом
Михаил Мишустин подписал постановление. Фото: kremlin.ru

Врачи и другие работники медицинских учреждений стоят на передовой в борьбе с COVID-19 и рискуют своими жизнями. В связи с этим, за свой труд они будут вознаграждены дополнительными денежными средствами.

Всего в июле на данные выплаты правительство утвердило сумму в 7,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров.

Данные материальные средства выделены из резервного фонда правительства страны.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил обеспечить медиков, борющихся с пандемией, выплатами. Врачам начисляют раз в месяц по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу по 50 тысяч, а младшему по 25 тысяч.

Срок начисление выплат в связи с коронавирусом ранее был продлен до конца лета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте 41 медик получил выплаты в объеме меньше положенного: интересы врачей защитила прокуратура.

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