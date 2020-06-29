В Кронштадте 41 медик получил выплаты в объеме меньше положенного: интересы врачей защитила прокуратура

В «Городской поликлинике №74» в городе Кронштадт врачи получили полагающиеся им выплаты за борьбу с пандемией COVID-19 за вычетом НДФЛ, тогда как, согласно федеральному постановлению, налоги с этих выплат не удерживаются.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура Кронштадтского района и проверила действия медицинского учреждения, сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства. Выяснилось, что, путем удерживания средств в размере НДФЛ, 41 медицинский работник получил выплаты не в полном объеме.

В результате поликлиника задолжала медикам свыше 256 тысяч рублей. Прокуратура постановила восстановить права врачей и проследила, чтобы сотрудникам медучреждения были доначислены выплаты в положенном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заставила петербургскую компанию погасить долги перед сотрудниками в размере более 600 тысяч рублей.