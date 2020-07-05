Подросток спустя три дня сбежала от насильников

Россиянке удалось обратиться за помощью к врачам, а затем в полицию.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «112». В детскую больницу Москвы угодила 16-летняя девушка – она призналась, что сбежала от нескольких парней, которые насиловали его в квартире на протяжении пары дней. Подросток отсутствовала дома три дня, о чем знали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, уже удалось задержать подозреваемых, они и мать пострадавшей дают показания.

Подробности инцидента пока что не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга пришел в полицию с повинной и рассказал об изнасиловании 12-летней падчерицы.