Житель Петербурга пришел в полицию с повинной и рассказал об изнасиловании 12-летней падчерицы

В правоохранительные органы Северной столицы 23 июня поступила информация о том, что безработный местный житель на протяжении нескольких лет насилует несовершеннолетнюю девочку.

В тот же день предполагаемый злоумышленник явился в полицию с повинной, однако по словам насильника, он совершил преступление единожды — в декабре прошлого года. Разобраться в обстоятельствах чудовищного происшествия предстоит сотрудникам петербургского Следственного комитета.

Изначально о случаях насилия сообщила неравнодушная горожанка, которая позвонила на горячую линию «Ребенок в опасности». Она рассказала, что 43-летний безработный петербуржец на протяжении двух лет насилует свою 12-летнюю падчерицу, вместе с которой проживает в квартире на Социалистической улице в центре Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джастина Бибера обвинили в сексуальном насилии его поклонницы.