В Гатчинском районе тушили баню

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в СНТ «Строитель» в Гатчинском районе – там в обед по непонятной причине полыхала баня. На место выехали восемь спасателей и две единицы специальной техники.

Они обнаружили, что огонь успел распространиться на площадь в 15 квадратных метров. На то, чтобы его ликвидировать, понадобилась чуть больше получаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром спасатели тушили квартиру дома на Матроса Железняка. Сообщение о пожаре поступило в 05:24 мск. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава.