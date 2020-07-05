Индия заняла третье место по количеству зараженных коронавирусом

Индия заняла третье место по количеству зараженных коронавирусом
Пока что официальная статистика не подтвердила перемены в списке. Фото: Pixabay

Страна обогнала Россию, сместив государство на четвертую строчку.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем газета Deccan Herald со ссылкой на собственные подсчеты. Отмечается, что теперь Индия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом в мире. Сейчас там зарегистрировано более 694 тысяч случаев, что больше, чем в России, где заболели 680 тысяч человек. Первое же место все еще занимает США, где выявлено 2,85 миллиона случаев заражения, на втором остается Бразилия, коронавирус там нашли у 1,57 миллиона человек.

Пока что официально данные не подтвердили. Еще утром утверждалось, что в Индии инфекцию нашли у 673 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге растет количество зараженных коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 275 человек.

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