Ученые требуют признать передачу коронавируса по воздуху

Эксперты обратились к ВОЗ с соответствующей просьбой.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем пишет The New York Times. Почти 240 ученых просят ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху, то есть через мельчайшие частницы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. Они отметили, что у этого теории есть множество подтверждений.

В организации же убеждены, что все доказательства не кажутся убедительными, поэтому «идут серьезные споры».

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами»,

— цитирует газета технического руководителя по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетту Аллегранци.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Индия заняла третье место по количеству зараженных коронавирусом.