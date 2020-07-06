В Петербурге отменили 18 рейсов

В Петербурге отменили 18 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, 6 июля, отменили 18 международных и внутренних рейсов из Петербурга. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Петербург не покинут самолеты, которые должны были вылететь в Анталью, Новый Уренгой, Минск, Москву, Хельсинки, Минеральные Воды, Милан, Череповец, Алматы, Воронеж, Екатеринбург, Симферополь и Шанхай.

Причины отмены рейсов не уточняется. Вероятно, изменения в расписании связаны с угрозой распространения коронавируса и введенными из-за пандемии ограничениями.

С задержкой Пулково покинет самолет авиакомпании «Победа», выполняющий рейс в Москву. Вылететь из Петербурга пассажиры должны были в 7:10, однако затем отправление перенесли на 9:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 июля в Петербурге отменили 18 рейсов. Вылеты были запланированы в Анталью, Минск, Москву, Алматы, Хельсинки, Ижевск, Пекин и другие города.

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