В Ленобласти появилась платформа имени Кирилла Серебренникова

На станции Лемболово во Всеволожском районе Ленобласти появился арт-объект, посвященный режиссеру Кириллу Серебренникову. Автором его стал уличный художник Loketski.

Новая работа представляет собой информационную табличку с надписью «Платформа им. К. Серебренникова». Она отсылает к уголовному делу режиссера. Серебренникова и других фигурантов осудили за хищение 129 млн рублей во время реализации культурного проекта «Платформа».

«Надеюсь, приговор по делу «Седьмой студии» будет успешно обжалован. А если нет, то найдётся такой же, как я, только чуть более состоятельный поклонник, для которого сотня лямов — тьфу. И он просто закроет этот несправедливый долг», — написал Loketski в Instagram.

Рядом с «Платформой» художник установил еще один арт-объект — портрет Серебренникова с надписью «(М) Ученик». Работа отсылает к фильму «Ученик» Кирилла Серебренникова, вышедшему в 2016 году. Портрет Loketski разместил на столбе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. Режиссера также обязали выплатить штраф 800 тыс. рублей.