Кирилл Серебренников получил три года условно

Мещанский суд Москвы вынес решение по делу «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Ему также предстоит заплатить штраф 800 тыс. рублей.

Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Гособвинение настаивало на шести годах в колонии общего режима. Суд с данной позицией не согласился и избрал для режиссера условный срок, пишет ТАСС.

Экс-генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобротский также получили условные сроки.

Обвинение в отношении экс-сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум переквалифицировали с мошенничества на халатность. Апфельбаум предстоит заплатить штраф.

Иск Минкульта к Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» на 129 млн рублей удовлетворен. Арестованное имущество обращено в доход государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о деле «Седьмой студии».