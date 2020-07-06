Жителей Варшавской улицы утром разбудили выстрелы и ОМОН

Сегодня, 6 июля, не всем не удалось выспаться перед новым рабочим днем.

В Московском районе, на улице Варшавской, сегодня сотрудники ОМОНа и криминалисты проводили задержание. Об этом сообщили очевидцы событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Свидетели случившегося отметили, что слышали звуки выстрелов.

Как выяснилось позже, криминалисты задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Помимо этого, известно, что на какое-то время выезд из двора был перекрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово полицейские задержали пятерых похитителей «Форд-Транзит». После совершения задержания удалось найти не только пропавший автомобиль, но и машину «Хендай Элантра». На обоих транспортных средствах были изменены детали кузова.