В Парголово полицейские задержали пятерых похитителей «Форд-Транзит»

Один подозреваемый задержан, остальных отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Один подозреваемый задержан, остальных отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге, в Парголово задержали пятерых подозреваемых в краже «Форд-Транзит», угнанного со Шлиссельбургского проспекта.

Об инциденте в правоохранительные органы заявил владелец украденного автомобиля 1 июля. Нанесенный ему материальный ущерб пострадавший оценил в 1,7 миллиона рублей. По факту угона иномарки было возбуждено уголовное дело.

Уже на следующий день полицейские нашли 31-летнего подозреваемого в совершении кражи, его задержали на улице Архитектора Белова. Немногим позже на улице Старожилов было задержано еще четверо предполагаемых соучастников преступления. При обысках обнаружили не только пропавший «Форд Транзит», но и «Хендай Элантра». На машинах изменены агрегаты кузова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан 18-летний юноша, который украл мотоцикл.