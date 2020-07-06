Автомобильный дрифт привел к вылету на остановку в Приморском районе

Автомобильный дрифт привел к вылету на остановку в Приморском районе
Удачно подрифтить не вышло. Фото: vk.com/spb_today

Любители экстремальный поездок нередко рискуют не только транспортными средствами, но и своими жизнями, а также здоровьем окружающих людей.

К счастью, дорожно-транспортная авария, произошедшая сегодня утром, 6 июля, закончилась благополучно.

Происшествие произошло на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта. Во время дрифта машину, в которой находилась компания молодых людей, вынесло на тротуар. Хоть легковушка и оказалось в непосредственной близости к остановке общественного транспорта, а также сбила дорожный знак, обошлось без без пострадавших. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожно-транспортной полиции на месте аварии замечено не было. Но водитель попросил помощи у таксиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Нарве» в ДТП погиб пассажир легковушки.

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