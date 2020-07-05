На «Нарве» в ДТП погиб пассажир легковушки

Молодой человек скончался на месте и не дождался помощи врачей.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем рассказали в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось вечером на 126-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе – там столкнулись два автомобиля, легковушка и грузовик. В результате пострадал молодой парень, который ехал в качестве пассажира в первой машине.

Он получил серьезные травмы и, не дождавшись врачей, скончался. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новгородской под колесами автомобиля чуть не оказались пешеходы. На снимках, которые выложили в интернет, видно, что автомобили не получили серьезных повреждений, так что из людей также вряд ли кто-то сильно пострадал.