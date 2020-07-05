На Новгородской под колесами автомобиля чуть не оказались пешеходы

Машина проехала на «красный», поэтому могли пострадать люди.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Новгородской и 8-й Советской улиц в Центральном районе. Там произошла авария с участием двух автомобилей – «Хендай» поехал на красный сигнал светофора, а затем, чтобы не сбить пешеходов, вырулил и «притормозил» об другую машину.

На снимках, которые выложили в интернет, видно, что автомобили не получили серьезных повреждений, так что из людей также вряд ли кто-то сильно пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тройное ДТП возле «Меги Парнас» спровоцировало пробку. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор, который спровоцировала авария, является самым масштабным в городе на данный момент. Пробка на трассе А-121 растянулась почти на 5 километров.