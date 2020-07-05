Тройное ДТП возле «Меги Парнас» спровоцировало пробку

Пробка на трассе А-121, спровоцированная ДТП, растянулась почти на 5 километров. Фото: https://vk.com/spb_today

Пробка на трассе А-121, спровоцированная ДТП, растянулась почти на 5 километров. Фото: https://vk.com/spb_today

На въезде в Северную столицу, неподалеку от торгово-развлекательного центра «Мега Парнас» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Дорожный инцидент стал причиной многокилометровой пробки на трассе. Тройная авария произошла в воскресенье, 5 июля, около полудня. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По словам автора публикации, к месту столкновения прибыли медики. О состоянии участников аварии ничего неизвестно, погибших, по предварительной информации, нет. Согласно сервису «Яндекс.Карты», затор, который спровоцировала авария, является самым масштабным в городе на данный момент. Пробка на трассе А-121 растянулась почти на 5 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД произошло смертельное ДТП: погиб пешеход.