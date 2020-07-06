Международный конкурс «Новая Волна» отменен из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль должен был пройти в августе в Казани.

О решении перенести мероприятие на следующей год сообщил композитор и генеральный продюсер «Новой волны» Игорь Крутой на своей личной странице в социальной сети Instagram.

Композитор рассказал, что организатор конкурса отменил в этому году «Новую Волну» и все связанные с ней концерты в связи с активным распространением коронавируса. В течение нескольких месяцев решался вопрос о проведении фестиваля, а надежда на улучшение эпидемиологической обстановки теплилась в душах организаторов. Увы, ситуация пока остается тяжелой, и внесенные во многих странах мира ограничительные меры не позволяют проводить мероприятия такого масштаба.

Напомним, «Новая волна» проводится ежегодно с 2002 года. До 2014 года он проводился в Юрмале. В результате некоторых политических разногласий, конкурс «переехал» в Сочи в 2015 году. В 2020 году мероприятие решено было провести в Татарстане, но коронавирус внес в планы свои коррективы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьера фильма Кристофера Нолана вновь перенесена из-за коронавируса.