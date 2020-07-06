На Кубани задержали женщину, которая подозревается в убийстве ребенка из-за громкой музыки

О пропаже 9-летнего мальчика стало известно в мае 2019 года. В один из дней он ушел из дома и больше не вернулся. Тогда было инициировано возбуждение уголовное дела по статье «убийство».

В ходе расследования следствие заявило, к делу может иметь непосредственное отношение 28-летняя жительница Краснодарского края, которая приходилась сожительницей дяди погибшего ребенка. Сотрудники следственного комитета задержали ее и предъявили обвинение в убийстве малолетнего. В настоящее время обвиняемая находится под арестом. Об этом сообщает сайт Следственного комитета РФ.

По словам женщины, в тот злополучный день мальчик пришел к ней домой и начал очень громко слушать музыку, чем вызвал раздражение, ведь рядом спали ее дети. Урегулировать мирно начавшийся конфликт не удалось, поэтому женщина задушила ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разберутся с убийством и покушением спустя 18 лет.