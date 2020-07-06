Ночью в Ленобласти сгорели семь грузовиков

Происшествие произошло в ночь на 6 июля, в Веккелево, в Гатчинском районе.
Сообщение о возгорании было получено Главным управлением МЧС по Ленобласти в 2:34.
На место пожара оперативно отправились спасатели. В общей сложности, в ликвидации огня приняли участие 12 пожарных и 3 единицы специальной техники.
Огонь охватил семь самосвалов, находящихся на площади 140 квадратных метров.
Свести огонь на нет удалось почти через час — в 3:32. Согласно предварительной информации, в данном ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Причины пожара устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге в пожаре погиб мужчина, а чёрному коту удалось спастись. Пожар произошел в квартире дома на бульваре Кутузова.