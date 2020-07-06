Стали известны подробности личной переписки историка Соколова и убитой аспирантки Ещенко

Сегодня, 6 июля, проходит выездное заседание Октябрьского районного суда в Санкт-Петербургском городском суде. Оно является открытым, также доступна видеотрансляция.

В рамках заседания прокурор прочла результаты изучения средств связи Олега Соколова. В телефонах и ноутбуке присутствовали его переписки с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, которая приходилась историку возлюбленной. Данные сообщения были отправлены незадолго до трагедии.

Из озвученной информации можно сделать вывод, что у пары были достаточно тяжелые взаимоотношения. В частности, Ещенко не скрывала свою ревность и опускалась до оскорблений экс-доцента и его семьи. Также, она желала Соколову гибели.

Напомним, по поводу разглашения переписок в открытом режиме велись споры. Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой девушки, настаивала на их рассмотрении в закрытом режиме, так как не исключала возможности, что некоторые данные Соколов все же успел удалить. А сторона историка наоборот настаивала на открытости данного процесса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат семьи убитой аспирантки Ещенко сообщил, что Соколов применял к ней силу и до убийства.