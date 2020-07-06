В Выборге задержали 25-летнюю женщину, которая пыталась зарезать мужа

В Выборге задержали 25-летнюю женщину, которая пыталась зарезать мужа
Подозреваемую заключили под стражу. Мотивы и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленинградской области задержали местную жительницу, которая пыталась убить своего супруга, напав на него с ножом.

25-летняя девушка, проживающая в городе Выборг, стала фигуранткой уголовного дела, ее подозревают в покушении на убийство своего мужа. Об этом информирует областное следственное управление Следственного комитета в понедельник, 6 июля.

По версии правоохранительных органов, женщина находилась с супругом возле поселка Чулково, когда между парой разгорелся конфликт. В ходе ссоры подозреваемая ножом нанесла пострадавшему несколько ударов. К счастью, медики успели спасти мужчину, который попал в больницу, в том числе, с открытой раной брюшной полости. На месте преступления было найдено предполагаемое орудие преступления — нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 4 июля, в больницу Выборга попал полицейский, которому жена нанесла пять ножевых ранений.

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