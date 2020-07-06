ЦБ разрешит страховщикам повысить тарифы по ОСАГО на 10% для неаккуратных водителей

В проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение. Фото: pixabay.com

В проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение. Фото: pixabay.com

Замглавы Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ пересмотрел коэффициенты по возрасту и стажу автолюбителей.

В среднем по рынку, тарифный коридор для страхования транспорта станет шире на 11,5%, причем изменится как верхняя, так и нижняя планки. Базовый тариф, который сейчас составляет от 2746 до 4942 рублей, расширится до 2476-5492 рублей. Изменения ждут владельцев как легковых машин, так и грузового и общественного транспорта.

С 24 августа тариф полиса ОСАГО будет назначаться индивидуально, а не по региону, что позволит сделать стоимость более справедливой. Так, аккуратные водители смогут платить меньше, чем те, кто пренебрегает ПДД. Факторы, из которых складывается стоимость страховки, могут назначать сами компании, однако их перечень и калькулятор для расчета цены полиса должны быть опубликованы на сайте страховщика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о шести ошибках автомобилистов, которые могут спровоцировать ДТП или даже стать причиной летального исхода.