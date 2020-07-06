В Петербурге осудят местного жителя, который выстрелил в полицейского из самодельного оружия

В Петербурге осудят местного жителя, который выстрелил в полицейского из самодельного оружия
Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Невского района признала виновным жителя Петербурга, который выстрелил в полицейского, и намерена добиться для злоумышленника принудительного медицинского лечения.

По информации правоохранительных органов, в октябре прошлого года преступник, страдающий от психического расстройства, вызванного чрезмерным употреблением психоактивных веществ, находился в собственной квартире на улице Шотмана в Невском районе города.

В это же время мать злоумышленника вызвала полицию из-за неподобающего поведения сына. Последний, увидев в квартире представителя органов, выстрелил в него из однозарядной ручки-пистолета. В результате сотрудник полиции получил повреждения, которые медики оценили как среднетяжёлые. Уголовное дело о признании мужчины виновным и направлении на принудительное лечение передано в Невский районный суд.

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