В Колпинском районе обнаружили минометную мину времен войны

В Колпинском районе военные вывезли на полигон минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожили.

Сегодня, шестого июля, дежурному пожарно-спасательной части поступил сигнал об обнаружении предмета, похожего на снаряд. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, предполагается, что минометную мину 82 мм времен войны нашли рабочие во время проведения земляных работ.

Военные ЗВО вывезли боеприпас на полигон, где он был уничтожен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.