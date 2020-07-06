На улице Дмитрова вспыхнул легковой автомобиль, движение перекрыли

Во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. Причина возгорания выясняется.

Инцидент случился в понедельник, 6 июля, на улице Дмитрова. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Они добавили, что транспортное средство вспыхнуло напротив гипермаркета «Лента».

Машину полностью охватило пламенем, движение на участке перекрыли. По словам свидетелей произошедшего, транспортное средство тушат. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Блюхера очевидцы заметили машину, которая выехала на газон.