На проспекте Маршала Блюхера легковушка вылетела на газон

В Северной столице на проспекте Маршала Блюхера очевидцы заметили машину, которая выехала на газон. Информация о состоянии водителя выясняется.

Дорожный инцидент случился вечером в понедельник, 6 июля. Фотографиями очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что транспортное средство вылетело на газон при движении к Лабораторному проспекту.

Пользователи также добавили в комментариях под записью, что у автомобиля из-под капота пошел дым. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Науки прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Там столкнулись два транспортных средства.