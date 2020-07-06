К месту ДТП на проспекте Науки прибыли спасатели и медики

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Авария случилась сегодня вечером на проспекте Науки. Фотографиями с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, одна из машин остановилась на трамвайных путях.

На кадрах заметно, что один из участников въехал в дорожное ограждение. Очевидцы также отметили, что ДТП остановило движение трамваев от улицы Софьи Ковалевской в сторону станции Ручьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Ленинского и Кубинской собралась гигантская пробка из-за ДТП. Проезжую часть не смогли поделить водители грузового автомобиля и легковушки. Транспортное средство оказалось под большегрузом.