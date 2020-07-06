На перекрестке Ленинского и Кубинской собралась гигантская пробка из-за ДТП

На перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы произошло ДТП, в результате которого образовалась крупная пробка. Обошлось без пострадавших. Очевидцы советуют водителям выбирать другие маршруты.

Авария случилась сегодня, 6 июля, около семи часов вечера. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что движение в районе происшествия оказалось практически заблокировано. Проезжую часть не смогли поделить водители грузового автомобиля и легковушки. Транспортное средство оказалось под большегрузом.

В комментариях к записи очевидцы предположили, что причиной ДТП стала банальная невнимательность и несоблюдение дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют два съезда. Это связано с проведением ремонтных работ.