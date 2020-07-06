На развязке КАД с проспектом Энгельса перекроют два съезда

В Северной столице на развязке Кольцевой автодороги (КАД) и проспекта Энгельса перекроют два съезда в связи с ремонтными работами.

К счастью автомобилистов, дополнительные ограничения вводятся лишь на сутки — в рамках проводимой дорожными службами реконструкции северного участка магистрали. Ремонтники займут съезды с внешнего кольца в сторону Ленинградской области, по направлению к трассе «Сортавала», и въезд на внешнее кольцо КАД с проспекта Энгельса.

Как информируют в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», ограничение движения вступит в силу с 7:00 завтрашнего дня, 7 июля, и будет действовать до 7:00 8 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игра «Зенита» и «Сочи» повлияет на транспортное движение в Санкт-Петербурге. Встреча футбольных команд состоится 8 июля, и в этот день некоторые улицы на Крестовском острове перекроют.